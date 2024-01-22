الإثنين 22 يناير 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": ضريبة الثورات فى مصر كانت أقل مقارنة بالدول المجاورة

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة: "ما حدث في مصر سواء في 2011 أو 2013 يستغرق قرون؛ لأن أحداث 25 يناير و30 يونيو زلزلت ليس فقط مصر، وإنما المنطقة العربية بأكملها، وكانت لها انعكاسات على الأحداث العالمية بشكل كبير، وبالتالي كانت فترة صعبة للغاية، وعندما سيذكرها التاريخ سنكتشف أنها كانت من أصعب الفترات التي مرت على مصر في تاريخها".

وأضاف "عفيفي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد البازتو المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "في ذلك الحين، كادت الدولة المصرية أن تنهار، والمواطن المصري لديه حساسية شديدة تجاه فكرة انهيار الدولة المركزية، التي تعد جزءً كبيرًا من أسباب تماسك مصر، فالضريبة التي دفعتها مصر نتيجة الثورات التي قامت بها كانت أقل مقارنة بدول مجاورة لنا".

وواصل: "المصريون يحرصون على بقاء الدولة المركزية وتماكسها، ثم المؤسسات نفسها وقدرتها على إعادة تربيط مفاصل الدولة المصرية بشكل كبير، وذلك ما حدث في عام 2013، وبسبب ذلك جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض من الشعب المصري، كمستدعى لهذه المهمة".

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