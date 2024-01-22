عريس يطالب بإثبات نشوز زوجته: "هربت يوم الصباحية"

"هربت يوم الصباحية وقالتلي أنت وشك وحش على عائلتي وكلهم ماتوا بسببك" بهذه الكلمات بدأ بها "بهاء.م" دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجته وطالب فيها بإثبات نشوزها.

وقال الزوج في دعواه: "كانت زميلتي بنفس العمل، ونشب بيننا إعجاب متبادل وقررت دخول البيت من بابه وطلبت منها تحديد موعد مع والدها، وبعد الاتفاق على كل ترتيبات الخطوبة اتفقنا على إتمام الزواج بعد سنة، وفي يوم الخطوبة أصيبت نجلة خالتها بجلطه في المخ وتم نقلها للمستشفى وبعد أسبوع وافتها المنية".

وتابع الزوج: "وبعد خطوبتنا بـ٣ شهور توفي والدها وعمها دون أي أسباب، فاتهمتني بأن خطوبتي منها كان قدمها سئ على عائلتها، وتحدث معها كثيرًا وحاولت أوضح لها بأنها أقدار وكلًا منا له ميعاد، وبعد شهرين آخرين توفت خالتها أيضًا بجلطة وتوفت في الحال".

وأضاف: "تغيرت معي كثيرًا وصار أسلوبها معي سئ للغاية، وبرغم ذلك تمسكت بها وتحملتها وأصررت على إتمام زيجتي بها وأخيرًا وبعد مشاجرات كثيرة بيننا تمت زيجتنا، وفي يوم حفل الزفاف كانت النهاية القاضية لعلاقتنا، فخلال احتفالنا بالزفاف سقط خالها فاقدًا للوعي، وتم نقله للمستشفى، وفي الصباح تلقينا خبر وفاته".

وأخيرًا: "ظلت زوجتي تسب وتلعني في طوال ليلة الدخلة، وتندم على إتمام هذه الزيجة، وبمجرد علمها بخبر وفاة خالها استغلت وجودي في الحمام وتركت منزل الزوجية وهربت، وفشلت في عودتها بكل الطرق الودية، وطلبت الانفصال مني مبررة بأن قدمي سئ عليهم".