تفاصيل قيام عاطلين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فى مدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر اليوم عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة مصوغات ذهبية وألماس من داخل فيلا بمدينة نصر.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية والألماس وعدد من الساعات والنظارات ومبالغ مالية عملات "مختلفة" من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "دون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.