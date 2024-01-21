الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد تشغيل ماكينات آلية لصرف الوجبات بالمترو.. مواطنين: نطالب بتعميمها في المحطات

ماكينات صرف المشروبات
ماكينات صرف المشروبات بالمترو

ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وزيادة الإيرادات من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات بمحطات مترو الأنفاق، حيث تم تشغيل ماكينات للمشروبات والوجبات الخفيفة والتي تعمل بشكل ألى، وذلك بعدد من محطات الخط الثالث للمترو، وهي محطات مترو صفاء حجازى والكيت كات، وناصر، والأهرام وجارى تجهيز باقى محطات الخط الثالث للمترو.

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ماكينات آلية لصرف الوجبات

ورصدت "الدستور" آراء عدد من المواطنين حول ماكينات آلية لصرف الوجبات والمشروبات بمحطات المترو، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين،و قال حسام محمد، أحد المواطنين، إن تشغيل ماكينات للمشروبات والوجبات الخفيفة والتي تعمل بشكل ألى في محطات صفاء حجازي والكيت كات وناصر والأهرام أمر متحضر يحول محطات المترو كأي محطة في الدول الأوروبية.

تابع إن جميع المواطنين والمترددين على محطات المترو يأملون في تعميم الفكرة ووجود ماكينات آلية لصرف الوجبات والمشروبات في كافة خطوط المترو والمحطات.

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ماكينات صرف المشروبات بالمترو

من جانبه أوضح عامر عبدالرحمن، أحد المواطنين، أن هناك طفرة كبيرة في منظومة المواصلات خاصة مترو الأنفاق تزامنا مع افتتاح محطات المترو الجديدة وتقديم خدمات متنوعة للركاب، وتوفير بدائل متنوعة للحصول على المشروبات والوجبات الخفيفية بشكل مناسب، مع زيادة الخدمات الإلكترونية في المحطات مثل ماكينات صرف التذاكر أليا مؤخرا والتي ساعدت بشكل كبير في تخفيف زحام المواطنين على شباك التذاكر.

أضافت علا منصور، إحدى المواطنات، أن ماكينات صرف المأكولات والمشروبات كان أمر مقتصر رؤيته في الدول الأوربية، إلا أن أصبح موجود داخل محطات المترو في مصر وفي انتظار تعميم الفكرة ووجود الماكينات في كافة محطات المترو وجميع خطوط مترو الأنفاق.

ماكينات صرف المشروبات بالمترو

ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
ماكينات صرف المشروبات بالمترو
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