نصائح لدمج الألوان الطبيعية في التصميم الداخلي

تعود الألوان الغنية والنابضة بالحياة إلى الاتجاه الحالي في عالم الديكور، بعد فترة من التصميم البسيط وأنظمة الألوان الصامتة في الغالب.

وقدم موقع Hindustan times تقرير يفيد فيه خبراء الديكور للأشخاص الذين لا يعرفون كيفية اختيار وتنسيق الألوان الجريئة او الترابية الرائجة حاليًا ودمجها في ديكورات منازلهم بسلاسة مما يضفي إحساسًا بالدفء والأناقة الخالدة في كل غرفة.

في عام 2024، ستعود الألوان الترابية، وخاصة درجات اللون البني المختلفة بقوة وقد صرحت جيتا لونياا مصممة الديكور العالمية قائلة: "يمكن أن يتراوح اللون البني من البيج الناعم إلى العنبر الغني إلى الكاكاو العميق، يمكن أن يكون اللون أرجوانيًا أو رماديًا أو أخضرًا؛ ويمكن أن يكون رقيقًا أو جذابًا أو مكثفًا.



وبغض النظر عن الظل، يمكن أن يكون اللون البني مريحًا ومدروسًا وأنيقًا ومناسبًا لأي شخص، في أنماط الديكور الداخلية، ويستخدم المصممون اللون الكلاسيكي بشكل متزايد وأحيانًا يستبدلون اللون الأسود بالبني، فالألوان البنية من الشوكولاتة الداكنة إلى الكراميل الفاتح تضفي جوًا مريحًا وجذابًا على الغرف وتساهم في تغيير مظهر المنزل بشكل أنيق".

نصائح لاستخدام الألوان الترابية المحايدة في تصميمات الديكور الداخلية

وأضافت: "غالبًا ما يتميز الأثاث والتصميم الداخلي للديكور اليوم بعناصر خشبية مثل الجوز أو البلوط، مما يضيف لمسة طبيعية توازن بين الطراز الحديث والشعور الدافئ، كما أصبحت المفروشات الجلدية البنية شائعة أيضًا بسبب مظهرها الكلاسيكي والمتطور، ليس فقط في الأثاث ولكن أيضًا في الجدران، يستخدم الناس الألوان الترابية لخلق جو هادئ ومريح، كما أن معالجة الأسطح الخشنة مثل الطوب أو الخشب المستصلح البني تضيف شخصية للمكان، كما أن لون الشوكولاتة البني أكثر عمقًا من اللون الأسود، بينما يمكن أن يساعد اللون الأسود في خلق جو من الهدوء والسكينة، على النقيض من ذلك في الغرفة، فإن استخدام اللون البني الشوكولاتة سيعطيك نفس التأثير، ولكنه أكثر ثراءً وأكثر غنى في الطبقات".

واستكملت: "وهذا يعني الجمع بين القوام والمواد والظلال المختلفة لإنشاء مساحات أنيقة وخالدة في المنازل، مفضلاتي هي اللون البني الشوكولاتة والمزيد من درجات اللون البني المائل للأرجواني، كما أن اللون الوردي والأرجواني وبعض ظلال البرتقالي والأصفر تتماشى بشكل جيد مع اللون البني، الأمر كله يتعلق بالتباين والالوان، الخلفية بنية، ولكن وضع وسادة أرجوانية أو الظل المثالي للأصفر ويمكن أن تنبض المكان بالحياة، اللون البني هو وسيلة رائعة لجعل الغرفة أكثر ديناميكية، حيث أن قوة الألوان المتعددة الطبقات تسمح للتصميم بأكمله بالظهور، اللون البني متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه مع العديد من الألوان الأخرى".

وأضافت: "اختيار اللون البني المناسب يمكن أن يكون صعبًا، لذا عليك أولًا تحديد أهدافك ثم المضي قدمًا، على سبيل المثال، هل سيتم استخدامه كاباجورة لتسليط الضوء على قماش الوسادة، أم سيتم تلميع الجدران به لخلق مظهر مميز؟ غرفة ذات لون بني شوكولاتة؟ في كلتا الحالتين، إذا كنت ستستخدم الكثير من اللون البني، فتأكد من تغيير اللون واستخدام درجاته المختلفة ودمجهم مع بعضهم البعض".

وقال آشيش خاندلوال، المؤسس والمطور المعماري: "في السنوات الأخيرة، كان هناك تحول ملحوظ في صناعة التصميم نحو الألوان المحايدة الترابية، وخاصة اللون البني، يمثل هذا الاتجاه خروجًا عن التصاميم البسيطة الصارخة التي هيمنت لأكثر من عشر سنوات ويعكس العودة إلى أنظمة الألوان الأكثر تطورًا التي تؤكد على الدفء والراحة، فاللون يعمل بشكل جيد في كل من المساحات التجارية والديكورات الداخلية السكني بسبب ارتباطه الطبيعي بالبيئة."

وأضاف: "تعتبر السمرة الدافئة والشوكولاتة الغنية أمثلة رائعة على كيفية خلق هذا الانسجام في أي مكان من خلال تعزيز الصفاء، كما أنها بمثابة ترياق ضد نمط الحياة الحضري المتقدم تقنيًا حيث يبحث الناس عن الراحة وسط المساحات الداخلية التي تلتقط جمال الطبيعة في الخارج، يمس التجديد جميع جوانب التصميم الداخلي قطع أثاث خشبية ذات ألوان دافئة مقترنة بتنجيد جلدي أو دمج منسوجات الجوت والصوف مع دمج ظلال مختلفة في عناصر مختلفة بخلاف تلك المذكورة أعلاه، كل هذا يساعد في تحقيق جاذبية خالدة مضمونة لتعزيز مساحة الفرد بشكل كبير."

بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللون البني لوحة رائعة لمكونات التصميم الأخرى ويعزز بشكل مثالي أنظمة الألوان المختلفة نظرًا لقدرته على التكيف، ولكونه لونًا محايدًا، فإنه يتناغم بسهولة مع أنواع التصميم المميزة، سواء تم دمجه جنبًا إلى جنب مع ألوان الباستيل الناعمة لإضفاء أجواء هادئة أو الوان نابضة بالحياة لإضفاء الحيوية.

ويعتبر اللون البني لونًا شائعًا في صناعة البناء والتشييد، سواء بالنسبة لمواد البناء أو للتشطيبات الداخلية. ويشيع استخدام بلاط التراكوتا واللمسات الحجرية الطبيعية وواجهات الطوب في المباني السكنية والتجارية أيضًا لإضفاء إحساس ترابي يكمل المظهر العام. المناظر الطبيعية المحيطة مع توفير متانة ممتازة".

وأضاف أن ارتفاع شعبية اللون البني هو دليل على أن أذواقنا تتغير، ونتجه نحو التصاميم الصديقة للبيئة التي تخلق مساحات جذابة، وتستمر درجات اللون البني الترابية في التأثير على كل من المنازل والمباني على حد سواء، مما يعزز فكرة أن الرقي يمكن تحقيقه من خلال السحر الطبيعي بدلا من البذخ "