حقيقة ادعاء سائق توك توك تعرضه للسرقة بالإكراه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ادعاء سائق بتعرضه لحادث سرقة مركبة "توك توك" من قبل مجهولين بالدقهلية.



كان قسم شرطة جمصة، تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك"، له معلومات جنائية مُصاب بجرح طعني نافذ بالجسم.

بسؤاله قرر بقيام مجهولين باستيقافه بدعوى توصيلهما لمدينة جمصة ولدى طلبه الأجرة منهما قام أحدهما بالتعدي عليه بـ«سكين» كانت بحوزته فأحدث إصابته واستوليا على المركبة ولاذا بالهرب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين عدم صحة أقوال المذكور، وقيامه باختلاق الواقعة وإخفاء مركبة "التوك توك" لإيهام مالكها بتعرضه للسرقة والتصرف فيها بالبيع عقب ذلك، وبمواجهته أيد ذلك كما أرشد عن مكان إخفاء مركبة "التوك توك".



وباستكمال الفحص تبين أن إصابته حدثت إثر مشاجرة بينه وآخر عامل، له معلومات جنائية، تم ضبطه، تعدى خلالها الأخير عليه بـ«سكين» فأحدث إصابته لخلافات مالية بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.