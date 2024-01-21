السعودية تسعى للتأهل أمام قيرغيزستان.. وعمان تواجه تايلاند في كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي، اختبارا سهلا نسبيا، عندما يواجه نظيره قيرغيزستان، في السابعة والنصف مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أحمد بن علي)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس أمم آسيا 2023.

وبدأ «الأخضر» مسيرته في البطولة، بتحقيق انتصار ثمين ومثير على عُمان بهدفين مقابل هدف.

ومنح هذا الفوز المنتخب السعودي دفعة معنوية قوية تجاوز بها أزمة الاتهامات المتبادلة بين روبرتو مانشيني المدير الفني للفريق، وعدد من نجوم الفريق الذين خرجوا من حساباته.

ويأمل مانشيني أن يحقق الفوز الثاني على التوالي ليضمن تذكرة التأهل لدور الـ16 مبكرا ليلحق بمنتخبات قطر والعراق وأستراليا وإيران التي حققت الفوز في أول جولتين.

وينتظر منتخب السعودية، مساندة جماهيرية كبيرة من أنصاره في مدرجات ملعب أحمد بن علي، الذي سيحتضن مواجهة منتخب قيرغيزستان الذي يسعى بدوره لتجاوز كبوة الخسارة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الأولى أمام تايلاند.

وتقلصت قوة المنتخب السعودي قبل مواجهة قيرغيزستان بإصابة الثنائي مختار علي وعبد الله رديف في التدريبات، علما بأن مانشيني اعتمد على الثنائي بإشراكهما من على مقاعد البدلاء في مواجهة عمان.

لكن المنتخب السعودي لا يزال يرتكز على عدد من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة مثل علي البليهي وناصر الدوسري ومحمد كنو وسعود عبد الحميد إضافة للثلاثي الهجومي سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.

وفي السياق ذاته، يطمح منتخب قيرغيزستان في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل للدور الثاني بعدما نجح في هذا الإنجاز خلال مشاركته الأولى في النسخة الماضية 2019 بالإمارات، عندما خرج من دور الـ 16 بالخسارة أمام منظم البطولة بنتيجة 2 / 3 بعد مباراة مثيرة امتدت للأوقات الإضافية.

وفي مواجهة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، سيخوض منتخب عمان، مواجهة هامة، عندما يلتقي نظيره التايلاندي، في الرابعة والنصف عصرا، على ملعب (عبدالله بن خليفة) بنادي الدحيل.

ويطمح المنتخب العماني، لتحقيق الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على التأهل لدور الـ 16، حيث سيسعى لإيقاف صحوة المنافس الذي فاز على قيرغزستان بثنائية دون رد، في الجولة الأولى.

واطمأن المدير الفني لمنتخب عمان على جاهزية الثنائي صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي بمشاركتهما في التدريبات الجماعية، بعد التعافي من إصابة تعرضا لها خلال مواجهة السعودية.

ويعلق المنتخب العماني آماله أيضا على المساندة الجماهيرية في مدرجات ملعب عبد الله بن خليفة، وأيضا على بصمة نجومه اليحيائي واليحمدي مع رأسي الحربة عصام الصبحي ومحسن الغساني ولاعب الوسط عبد الله فواز.