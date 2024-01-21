الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحياء المناطق التراثية.. أبرز المعلومات عن مشروع تطوير شارع النبي دنيال بالإسكندرية (إنفوجراف)

مشروع تطوير شارع
مشروع تطوير شارع النبي دنيال

يعد شارع النبي دنيال أحد أقدم شوارع مدينة الإسكندرية، حيث يعود تاريخ الشارع إلى عام 331 قبل الميلاد، والذي يتزامن مع بدء بناء عروس البحر المتوسط، ويضم الشارع العديد من المباني التراثية والأثرية، كما يعد بمثابة مجمع للأديان.

وتشهد منطقة "النبي دنيال" مشروع تطوير ورفع كفاءة الشارع، ويعد تكاملا بين أعمال التطوير التي تمت في ميدان محطة مصر والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لإعادة إحياء المناطق والشوارع والميادين التراثية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

أهداف مشروع تطوير شارع النبي دانيال

ويهدف مشروع التطوير إلى إعادة تأهيل شارع النبي دانيال برصد لأهم المباني المسجلة بقائمة حصر المباني ذات الطراز المعماري المميز بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال مع إعادة النسق الحضاري للشارع وتنظيم نشاط بيع الكتب من خلال مجموعة من الأماكن بباكيات محددة ذات تصميم يتماشى مع الطابع التراثي للشارع بشكل عام.


وخلال التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع تطوير شارع النبي دنيال بالإسكندرية

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تطوير شارع النبي دانيال بالإسكندرية


- تكلفة مشروع التطوير 103 ملايين جنيه

- التطوير بطول 750 مترا

- المرحلة الأولى بطول 300 متر

- الشارع بمثابة مجمع للأديان السماوية الثلاثة

- يضم: مسجد النبي دانيال والكنيسة المرقسية ومعبد إلياهو هانابي

- يضم نحو 15 مبني تراثي

تفاصيل مشروع التطوير

-عمل أنظمة إضاءة للواجهات

-نموذج موحد لكافة المحالّ

-توحيد اللافتات الإعلانية للمحالّ طبقًا للتنسيق الحضاري واستخدام خط الإسكندرية

-دهان وعمل واجهات (جى ار سى)

- إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية (الصهريج)

-إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدي عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال.

-إقامة سوق للكتب وفقا الهوية البصرية

-تحويل الشارع إلى ممشى تراثي.

- إضاءة ديكورية وإضاءات على العمائر لإبراز الزخارف المعمارية.
 

-رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق.

 

شارع النبي دنيال مدينة الإسكندرية أعمال التطوير تفاصيل مشروع التطوير مجمع الاديان

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