الأحد 21 يناير 2024
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صلاح يوجه كلمة خاصة للمصريين.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف الكواليس

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف أحمد فاروق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معسكر المنتخب، عن استعدادات خاصة بين محمد صلاح وفيتوريا للتواجد سويًا في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، قبل مواجهة كاب فيردي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار  فاروق، خلال حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى القرار الذي اتخذه محمد صلاح للظهور في المؤتمر من أجل توجيه رسالة خاصة إلى مشجعي منتخب مصر والإعلام، قائلًا: "صلاح لديه ما يريد أن يقوله، على غرار ما حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة في الكاميرون، عندما خرج بحديث موجه إلى الجماهير قبل مواجهة كوت ديفوار الشهيرة في دور الـ١٦".

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