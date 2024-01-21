الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر إدريس: نسعى لتأهيل الأبطال الأولمبيين لأولمبياد باريس 2024

أولمبياد باريس
أولمبياد باريس

أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة تعمل على تأهيل الأبطال الأولمبيين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بأفضل مستوى ممكن، مشيرًا إلى أن خطة الاتحادات الرياضية لا تتأثر بأي تغييرات في تشكيل مجلس اللجنة الأولمبية.

وقال إدريس، في تصريحات هاتفية للإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، مساء السبت، إن اللجنة الأولمبية تتابع باستمرار أداء الرياضيين المصريين في المنافسات الدولية والإقليمية، وتقدم لهم كل الدعم اللازم لتحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية تحترم قرارات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وتتعاون معها في تنفيذ خططها الاستراتيجية، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية لا تتدخل في شؤون الاتحادات الرياضية، ولا تسعى لفرض رأيها عليها.

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