بعد الهجوم المتواصل عليه.. جلسة خاصة بين حازم إمام وفيتوريا

حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب الهجوم المتواصل عليه من قبل الإعلام المصري واللاعبين السابقين، عقب تعادل الفراعنة مع منتخب غانا.

وجاءت هذه الجلسة، بهدف دعم المدير الفنى للفراعنة والتأكيد على مساندة اتحاد الكرة وجميع أعضاء المجلس لفيتوريا فى مهمته، بالاتفاق بين حازم إمام وباقي أعضاء المجلس، لدعم فيتوريا، برغم عدم توفيق المنتخب في أول مباراتين في أمم إفريقيا، وصعوبة موقفه بشأن حسابات التأهل للدور التالي، خاصةً في ظل الهجوم المتواصل الذى يواجهه فيتوريا من المدربين واللاعبين السابقين، وكذلك العديد من وسائل الإعلام المصرية، فضلا عن الهجوم الشديد الذي يلقاه فيتوريا من جانب الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كاب فيردي بعد غد الاثنين، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، على أمل تحقيق الفوز وحسم تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، بعدما حسم منتخب كاب فيردى تذكرة التأهل الأولى بالفوز على موزمبيق أمس والوصول إلى النقطة السادسة.

ولا بديل أمام الفراعنة عن تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الخامسة وحسم تذكرة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، دون النظر لنتيجة مباراة غانا مع موزمبيق التي تقام في نفس التوقيت، في ظل زيادة فرص غانا في تحقيق الفوز بعد استعادة عافيتها عقب الخسارة المفاجئة فى بداية المشوار أمام منتخب كاف فيردي.

بينما تعادل منتخب مصر مع كاب فيردي، سيدخل الفراعنة في دوامة الاحتمالات، بداية من نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التي ستحدد هوية المتأهل لدور ال ١٦ بصحب منتخب الرأس الأخضر، أو الانتظار لحين انتهاء مباريات الدور الأول وحجز أحد المقاعد الأربعة من بين أفضل ثوالث للمجموعات الستة.

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