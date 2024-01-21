الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بربيه من 13 سنة لوحدى".. مطلقة تطالب بالولاية التعليمية لنجلها من طليقها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"أنا منفصلة منذ 13 سنة وعايزة أبقى مسئولة عن ولايته لتعليمية".. تخوض سيدة حربًا من نوع آخر في محكمة الآسرة ضد طليقها وآسرته بسبب الولاية التعليمية على أبنها.

وقفت سيدة ثلاثينية على سلالم المحكمة تنتظر خروج المحامي الخاص بها من جلسة محكمة للمطالبة بولاية تعليمية على ابنها وبدأت السيدة تحكي حكايتها قائلًا: "أنها تزوجت من ابن عمتها منذ أربعة عشر عامًا، وكانت تعيش معهم في نفس المنزل، ولكن كانت الحياة صعبة معهم بل كانت مستحيلة وعقب خلافات عائلية مع حماتها أي عمتها قررت ترك البيت والذهاب لمنزل والدها".

وأشارت إلى أنه "عقب ذلك لم يذهب أحد لمصالحتها حتى تم الانفصال وتطليقها غيابي،  ومنذ ذلك الوقت وهي تربي ابنها عقب سيل من قضايا النفقة والحضانة، وعاشت له لتربيته لما يزيد من عشر سنوات وقضت شبابها في رعايته".

وتابعت السيدة أنه عندما تم نقل أوراق نجلها من مدارس المرحلة الابتدائية للتقديم في المرحلة الإعدادية واجهتها مشاكل في نقل أوراقه بسبب الولاية التعليمية وليس هناك ما يثبت أنها المسئولة عن ذلك، وبالتالي تم إجراء كل ذلك بحكم الحضانة التي حصلت عليها وتعهدت بتقديم الولاية فور صدور الحكم.

وأضافت أنها بمجرد أن أقامت الدعوى وجدت طليقها يعترض وعائلته ويقيمون دعاوي أخرى مماثلة، فقررت أن تقف أمامهم للحصول على ولاية ابنها بحكم أنها الحاضنة. 

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