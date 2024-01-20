السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الخارجية" يكشف عن دور مصر فى تأمين حركة الملاحة بالبحر الأحمر

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

أعرب أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن قلقه من تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور فاعل في تأمين حركة الملاحة الدولية والتعاون مع الدول المجاورة.

وقال أبوزيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن البحر الأحمر يشهد تحديات كبيرة نتيجة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأشار أبوزيد إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالأزمة السودانية، وتسعى لإحلال السلام والاستقرار في البلاد الشقيقة، موضحًا أن مصر شاركت في الجهود الدولية لدعم الحوار السوداني ووقف النزاعات العسكرية، وتستضيف اللاجئين السودانيين على أراضيها.

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