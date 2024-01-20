السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى تمتدح الحوار الوطنى.. وتبرز رؤية الرئيس السيسى للتنمية الاقتصادية (فيديو)

السيسي
السيسي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بالحوار الوطني الذي تنظمه الدولة المصرية، واصفة إياه بأنه من أبرز إنجازاتها وأنه يمثل فضاءً حرًا للحوار بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

وأكدت "الخلالي"، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع برؤية واضحة ومتطورة للتنمية الاقتصادية، وأن ما تم تنفيذه من مشروعات وإصلاحات قبل انتشار وباء كورونا كان له دور كبير في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تعصف بالعالم.

وتطرقت "الخلالي"، إلى الجدل الذي يثار حول إمكانية تغيير الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية، مشيرة إلى أن الشارع المصري يعكس آراء متباينة حول هذا الموضوع، وأن القرار النهائي يعود للرئيس السيسي الذي يتابع عن كثب أداء الحكومة والوزارات.

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