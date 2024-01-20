أحد خريجي "إبداع مصر الرقمية": المركز بيئة تعليمية متكاملة يؤهلنا لسوق العمل

كشف المهندس مصطفى علاء الدين، أحد خريجي مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة أسوان، كيف استفاد من المركز، مؤكدًا أنه يمثل بيئة تعليمية متكاملة تهدف للالتحاق بسوق العمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الدورات التدريبية.

وأضاف علاء الدين في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "بعد الانتهاء من الدورات التدريبية في مركز إبداع مصر الرقمية اشتغلت فورًا والدورات التدريبية ساعدتني جدًا في الحصول على عمل".

وتابع: "الدورات التدريبية تتناول أمور عملية وليست نظرية فقط، وكل طالب ينفذ مشروعًا تتم مراجعته من المتخصصين" مؤكدًا أن هذا يسهل أمور عديدة جدًا حيث يستفاد الجميع من توجيهات المتخصصين في هذا المشروع.

واستكمل: "من الأمور الرائعة أيضًا في مركز إبداع مصر الرقمية هو أنه عندما ينتهي الطالب من الدورة التدريبية يتخرج ولا ينتظر الآخرين".