السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: مطالبات بتغيير السياسة الاقتصادية فى مصر وسط تحديات خارجية (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الظروف الدولية المتغيرة، مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، في حلقة السبت، إن الشعب المصري يعاني من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتراجع مستوى المعيشة، وإن هناك ضرورة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية والفريق المسئول عنها، لتحقيق النمو والاستقرار.

وأشارت الخلالي إلى أن الدولة المصرية قامت ببعض الإجراءات الاستباقية للحد من الأزمة الاقتصادية، مثل الإصلاحات الهيكلية والتنويع الاقتصادي والتعاون الدولي، ولكنها طالبت بمزيد من الجهود والخطوات من قبل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتخفيف العبء عن المواطنين.

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