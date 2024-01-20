السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ "السلاح"بتحقيق ميداليتين في بطولة العالم

لاعب منتخب السلاح
لاعب منتخب السلاح

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للسلاح، بعد تحقيق ميداليتين برونزية ببطولة العالم للسلاح ناشئين وناشئات بالبحرين وأوزبكستان علي الترتيب.

وفاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام غدًا منافسات الفرق مشاركة 12 دولة، ويتصدر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين التصنيف العالمي برصيد 370 نقطة.

وتُوجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

بالبحرين واوزبكستان بطولة العالم للسلاح الاتحاد المصري للسلاح كأس العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة بالبحرين

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