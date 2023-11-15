اتحاد السلاح يفوز بجائزة أفضل إنجاز إفريقي لعام 2023

فاز الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة كابتن عبد المنعم الحسيني بجائزة أفضل إنجاز إفريقي لعام 2023، المقدمة من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.

وجاء فوز الاتحاد المصري للسلاح بعد ترشيح الاتحاد الإفريقي للعبة لمصر كأفضل إنجاز إفريقي لهذا العام.

وتعتبر هذه الجائزة احتفال بالتميز في الرياضة في جميع أنحاء القارة الإفريقية، كما أنها تكريم ل الفرق الرياضية والأفراد والمنظمات أصحاب الموهبة والروح الرياضية والتأثير الإيجابي على تخصصاتهم وعلى المجتمع الرياضي الدولي في العموم.

ومن المقرر أن يتسلم كابتن عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الجائزة يوم 25 نوفمبر الجاري في الاحتفالية الرسمية بالقاهرة بحضور مسؤولي الرياضة الإفريقية والعالمية ولفيف من الشخصيات العامة.

وشهد هذا الموسم العديد من الإنجازات الإفريقية والدولية للاتحاد المصري للسلاح.

على مستوى القارة الإفريقية حققت مصر 38 ميدالية ملونة ببطولة إفريقيا للناشئين والشباب بغانا بالإضافة إلى 21 ميدالية ملونة ببطولة إفريقيا للرجال والسيدات بالقاهرة، لتسيطر مصر على عرش إفريقيا في شتى الأعمار والأسلحة.

وعلى المستوى الدولي شهد هذا العام العديد من الإنجازات للسلاح المصري في كؤوس العالم وبطولات العالم ومن أبرزها:

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة بلقب بطولة العالم، وعلى صعيد الفردي لناشئي سلاح سيف المبارزة فقد توج محمد ياسين بفضية بطولة العالم ببلغاريا.

وتوج منتخب مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة ببرونزية بطولة العالم ببلغاريا، كما حصل أحمد هشام على برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة.

وتمكن الصاعد عبدالرحمن طلبة من تحقيق عدة إنجازات في سلاح الشيش حيث توج ببرونزية بطولة العالم تحت 17 سنة ببلغاريا.

لم تقف الإنجازات الدولية عند الناشئين والشباب بل نجح زياد السيسي في تحقيق أول ميدالية عربية وإفريقية ببطولة العالم للرجال في سلاح السيف وذلك بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم بإيطاليا في انجاز تاريخي للعبة.

ويتصدر حاليا محمد حمزة التصنيف الأولمبي لسلاح الشيش بينما يحل زياد السيسي في المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي لسلاح السيف ويحتل محمد السيد المركز السابع في التصنيف الأولمبي لسلاح سيف المبارزة.