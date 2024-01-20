السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، ضرورة اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مشددا على أن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول.

وقال جوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، اليوم، إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول، وهذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين.

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وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وقال جوتيريش في تصريح آخر نشره عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت: "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".

وأشار إلى أن الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، لكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات، مشددا على أن ذلك يجب أن يتوقف.

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جوتيريش الشعب الفلسطيني غزة المستشفيات حل الدولتين

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