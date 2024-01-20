الشوط الأول.. هدف رائع وتعادل بين أنجولا وموريتانيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الشوط الأول بين أنجولا وموريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

تقدم منتخب أنجولا عن طريق جيلسون دالا بالدقيقة 30، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس موريتانيا لتمنح منتخب بلاده التقدم.

وعدل سيدي بونا النتيجة لصالح موريتانيا بالدقيقة 43، بهدف رائع من مجهود فردي بعدما راوغ أربع لاعبين من أنجولا وسدد الكرة داخل شباك حارس الخصم.

1 - بوركينا فاسو 4 نقاط.

2 - الجزائر 2 نقاط.

3 - أنجولا 2 نقاط.

4 - موريتانيا 1 نقاط.

وبقي منتخب بوركينا فاسو، الذي أضاع فرصة التأهل الرسمي مبكرًا لدور الـ16 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1990 و2019 إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا، قبل لقاء أنجولا وموريتانيا في الجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل النجم المخضرم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51.

وأعاد بيرتراند تراوري التقدم لبوركينا فاسو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ"الخيول" في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن بونجاح عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16 في البطولة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.