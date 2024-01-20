إسلام عفيفي: مشروعات الدولة متكاملة لتحسين حياة المصريين

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن مشروعات الدولة متكاملة من أجل تحسين حياة المصريين على المستويات كافة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وأضاف عفيفي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة تحرص جدًا على التطوير المستمر لقدرات الشباب، وتسعى للاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في تمكين الشباب خاصة المبدعين منهم في عالم تسيطر عليه التكنولوجيا والرقمنة.

إسلام عفيفي: الدولة حريصة على دعم الشباب ومساندتهم دائمًا

وتابع: "هذا ملمح مهم جدًا يؤكد ضرورة جاهزية الشباب لاقتحام سوق العمل، وإعادة تدريبهم وتأهيلهم وأن الدولة حريصة على القيام بهذا الدور في دعم الشباب ومساندتهم".

كما أشار إلى أن الدولة تصل بهذا التأهيل وهذا الدعم لتنفيذ رؤية متكاملة لدعم الشباب في كل محافظات مصر خصوصًا في صعيد مصر وأسوان والمحافظات الحدودية التي كانت دائمًا مصنعًا لتقديم المبدعين على مستوى مصر والعالم العربي في الثقافة والأدب والفنون بشكل عام.