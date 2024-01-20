وكيل "صحة سوهاج" يواصل جولاته الميدانية المكثفة لوحدات الرعاية الأساسية بطما وطهطا

واصل الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته الميدانية المكثفة للمنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وحصول المواطنين على الخدمات الصحية المختلفة وخاصة بوحدات الرعاية الأساسية.

وتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بقرية القاوية التابعة لمركز طما واطمأن على انتظام الفريق الطبي بالوحدة موجهًا مدير الإدارة الصحية بطما ومدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بتفعيل العمل بعيادة الأسنان وتوفير أطباء أسنان للوحدة.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج غرفة الطعوم وإطمأن على عمل سلسلة التبريد بالوحدة.

كما تفقد المركز المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا، موجها برفع كفاءة العمل به وتطوير الخدمات المقدمة به وتذليل جميع العقبات التي تواجه ذلك.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن وحدات ومراكز طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية تقدم خدمات هامة للمواطنين ويجب الإهتمام بها وبالخدمة المقدمة من خلالها ومتابعتها.

فيما قام اليوم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى طما المركزي والتي رافقه أيضا خلالها الدكتور ياسر حمدان مدير إدارة طما الصحية والدكتور بدران فتحي مدير مستشفى طما المركزي.

وضمن الزيارة الميدانية المكثفة التي يجريها وكيل وزارة الصحة بسوهاج لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها والعمل على حلها.

وتفقد "أبوهاشم" سير العمل بالعيادات المختلفة واطمئن على انتظام الأطباء والكوادر الفنية والتمريضية والإدارية بأماكن عملها. كما تفقد صيدلية صرف الأدوية وتأكد من توافر الأدوية بها، لافتًا إلى المتابعة اليومية للأرصدة والمستهلك والتأكد من توافر جميع الأدوية التي تصرف للمرضى.

وتفقد أيضًا وحدة الكلى الصناعي، مشيدًا بالعمل والعاملين داخل الوحدة مقدمًا شكره وتقديره إلى الدكتورة إيمان رأفت مدير الوحدة والتي قامت بعرض للخدمة الطبية داخل قاعات الوحدة.

وبمناقشة المرضى أشادوا بالخدمة المقدمة لهم ومتابعتهم اولا بأول ورعايتهم. لافتًا بفخره واعتزازه بالنماذج التي تتفاني في خدمة أهالينا من المرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة ومرافقوه سير العمل بوحدة الحضانات والرعاية المركزة والأستقبال والأشعة . وإطمأن إلي إجراءات تعقيم الألات داخل الإستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال واتباع سياسات واحتياطات مكافحة العدوى.