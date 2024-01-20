إحالة تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة بمدينة نصر إلى الجنايات

أصدرت نيابة مدينة نصر، اليوم، قرارًا يقضي بإحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، في اتهامهم بسرقة المواطنين عن طريق انتحال صفة رجال الشرطة.

كان قد ورد بلاغ من أجنبي الجنسية اتهم شخصين يستقلان دراجة نارية بإيقافه، مدعين أنهما رجلا شرطة، وقيامهما بالاستيلاء على عملات أجنبية أرسلها له شقيقه من الخارج عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات أن 4 متهمين مقيمين بمحافظة القاهرة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة”- سيارة “مُستأجرة”- 2 جهاز لاسلكى- 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، أقرّ أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- أمكن ضبطه- كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين في ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) “تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما”، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المُشار إليه، اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".