السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. نظر دعوى إسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، نظر الدعوى المقامة ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب. 

إسقاط رئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية

وطالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده "وزير الشباب والرياضة" بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وحملت الدعوى الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه.

محكمة القضاء الإداري الدعوى وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وإسقاط عضوية

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