السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مدبولي" يشهد اصطفافًا لمعدات محافظة أسوان للتأكد من الجاهزية الفنية للمواجهة فى حالات الطوارىء والأزمات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقديه

◄مدبولي: الحكومة تعمل على توفير التجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية لسُرعة التعامل مع أي أزمة

◄وزير التنمية المحلية: تم ربط كافة مراكز الأزمات بمركز السيطرة الرئيسي بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اصطفافًا للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، بمدينة أسوان الجديدة، للتأكد من الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة فى حالات الطوارىء والأزمات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير المعدات والتجهيزات المطلوبة بجميع محافظات الجمهورية، لسُرعة التعامل مع أي أزمة، وبما يكفُل حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى الجهود المبذولة للمتابعة الدائمة والتأكد من جاهزية كافة المُعدات واستعدادها للتدخل السريع عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية، كما أوضح أنه تم ربط كافة مراكز الأزمات بمركز السيطرة الرئيسي بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتفقد مدبولي جانبًا من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، وكذا معدات الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل: المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الإسعاف، والكهرباء، والحماية المدنية، واستمع لشرح من محافظ أسوان حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها.

سلامة المواطنين وممتلكاتهم

وفى هذا السياق، أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هذا الاصطفاف يشهد مشاركة نحو 40 % من المُعدات والسيارات والمركبات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، من إجمالي قوة الوحدات المحلية بالمحافظة، وشركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف، وتعمل باقي المعدات في مواقعها لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف المحافظ أن المُعدات المُصطفة تتضمن سيارات نقل، ولوادر، ومكابس تابعة للوحدات المحلية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وسيارات الكسح والشفط والتسليك الخاصة بشركة المياه، وغيرها، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لأي سيارة أو مُعدة، مع إقامة ورش صيانة دائمة خاصة بالمحافظة ترشيدًا للإنفاق، فضلًا عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية.

وقام رئيس الوزراء بإجراء حوار مع أحد العاملين حيث تعرف على طبيعة عمله والمهام المنوطة به، وتوقيتات العمل، كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على أخذ صورة تذكارية مع جميع العاملين المتواجدين، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء عملهم، وموجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود لخدمة أبناء المحافظة.

وفى الختام، أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لكفاءة عمل الأجهزة والمعدات المستخدمة، والعمل على صيانتها بشكل دائم بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن التعامل السريع مع أي أزمات طارئة.
 

خلال زيارته اليوم لمحافظة أسوان شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خدمات المرافق المختلفة بمدينة أسوان الجديدة

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