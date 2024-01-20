بمشاركة 500 عارض.. إقبال كبير على معرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج

شهدت فعاليات المعرض الدولي السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة والغزول بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 500 عارض من دول مختلفة، إقبالا كبيرا من الجمهور خاصة من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات، للتعرف على ما هو جديد في هذه الصناعة ومدى التطور التكنولوجي في صناعة الملابس والمفروشات.

وعلى مدار أيام المعرض، شهدت الندوات والفعاليات التي تقام على هامش المعرض إقبالا متميزا من جمهور المعرض المتخصصين في صناعة الملابس والمفروشات والغزل والنسيج، وأهم ما يميز هذه الندوات إقبال الشباب من الجنسين على المشاركة في ندوات المعرض المتخصصة والتعرف على كل ما هو جديد في هذه الصناعة.

ومن جهته، قال وائل عمر، رئيس الشركة المنظمة لمعرض ماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن الإقبال الكبير على زيارة المعرض يعكس اهتمام المصنعين المصريين على مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في صناعة الملابس من خلال الماكينات والمعدات المعروضة بالمعرض ورغبة المصنعين في شراء هذه الماكينات لتطوير صناعتهم وليتمكنوا من خوض المنافسة الشرسة محليا وعالميا في صناعة الملابس الجاهزة، ولتكون منتجاتهم مؤهلة للمنافسة في الأسواق العالمية تحت شعار “صنع في مصر”.

تفاصيل معرض ماكينات الحياكة

الجدير بالذكر أن المعرض هذا العام في دورته رقم 16تستمر فعالياته حتى غدا الأحد، وينظم خلاله 4 ندوات متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز (الدينم)، ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يأخذ بها خبرات من عدة دول من تركيا وايطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التي تسهم فى تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويعرض المعرض أكثر من 500 عارض من 16 دولة بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس بمصر يهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% لتحقيق زيادة فى حجم الصادرات وصولا إلى 10 مليارات دولار.

نوه إلى أنه من المتوقع زيارة المعرض ما لا يقل عن عشرون ألف زائر على مدار الأربعة أيام، وتم تأكيد على حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على أحدث التكنولوجيا.

وتشارك الصين بأكبر عدد من الأجنحة ويوجد جناح وطني من دولة تركيا يشارك فية 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

وأوضح أن معرض "إيجي ستيتش أند تكس" من أكبر المعارض المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ولدينا خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا، حيث تم تنظيم المعرض في المملكة العربية السعودية ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة.