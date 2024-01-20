السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين مسعد تتحدث لـ"الشاهد" عن ما تفتقده الشخصية المصرية

نفين مسعد
نفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،:"افتقدت التسامح في الشخصية المصرية، فقد أصبحنا نافذي الصبر في الآونة الأخيرة، فالشخصية المصرية دائما كانت بعيدة عن العنف، ولكننا الآن نرى العديد من أشكال العنف المختلفة لا عهد لنا بها من قبل، تجافي العقل والمنطق وتاريخ الشخصية المصرية".
 

وأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "فكرة التسامح وتقبل النقد لم تعد موجودة لأسباب عدة، فمن الممكن أن يتسبب ازدحام الشوارع في مثل هذا الأمر، والتنشئة والتربية في عصرنا هذا أصبحت غريبة للغاية، وذلك يمكن أن يكون بسبب البعد عن الطبيعة السمحة".

 

وتابعت: "هناك قيمة تراجعت أيضًا بشكل كبير ويجب التمسك بها، وهي الإيمان بقيمة التعليم؛ لأن التعليم هو الذي يخلق العمل، فقد أصبح الآن عبارة عن وسيلة فقط، ولكنه من المفترض أن يكون غاية، حتى يصل بالإنسان إلى فرص العمل، كما أن المعارف والخبرات والثقافة تختلق من التعليم، ونحن بحاجة لإعادة الاعتبار بقيمة التعليم في مصر".

الشاهد محمد الباز التعليم المعارف والخبرات التسامح ازدحام الشوارع الشخصية المصرية العنف

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

عاجل.. عودة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى غزة بعد انقطاع دام 8 أيام

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ما دوافع الصدام بين إيران وباكستان غير المسبوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية