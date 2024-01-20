نيفين مسعد تتحدث لـ"الشاهد" عن ما تفتقده الشخصية المصرية

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،:"افتقدت التسامح في الشخصية المصرية، فقد أصبحنا نافذي الصبر في الآونة الأخيرة، فالشخصية المصرية دائما كانت بعيدة عن العنف، ولكننا الآن نرى العديد من أشكال العنف المختلفة لا عهد لنا بها من قبل، تجافي العقل والمنطق وتاريخ الشخصية المصرية".



وأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "فكرة التسامح وتقبل النقد لم تعد موجودة لأسباب عدة، فمن الممكن أن يتسبب ازدحام الشوارع في مثل هذا الأمر، والتنشئة والتربية في عصرنا هذا أصبحت غريبة للغاية، وذلك يمكن أن يكون بسبب البعد عن الطبيعة السمحة".

وتابعت: "هناك قيمة تراجعت أيضًا بشكل كبير ويجب التمسك بها، وهي الإيمان بقيمة التعليم؛ لأن التعليم هو الذي يخلق العمل، فقد أصبح الآن عبارة عن وسيلة فقط، ولكنه من المفترض أن يكون غاية، حتى يصل بالإنسان إلى فرص العمل، كما أن المعارف والخبرات والثقافة تختلق من التعليم، ونحن بحاجة لإعادة الاعتبار بقيمة التعليم في مصر".