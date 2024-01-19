لتمويلهم “حماس”.. عقوبات أوروبية جديدة تنال من 6 أشخاص

أعلن الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، عن إضافة 6 أفراد إلى القائمة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات لتمويل حركة حماس الفلسطينية.

وأعلن المجلس الأوروبي في بيان له، عن أن عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي تستهدف "أي فرد أو كيان يدعم أو يسهل أو يسمح بأعمال العنف التي تقوم بها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني".

من هم المعاقبون؟

والأشخاص المعاقبون حديثاً هم: الممول السوداني عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير صاحب شركة شومان للصرافة ش.م.ل، نبيل شومان نجل السابق خالد شومان الممول الكبير لحركة حماس، رضا علي خميس القيادي في حماس، موسى دودين الممول الجزائري، أيمن أحمد الدويك، وذلك وفق بيان لمسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ومع القرار الذي اتخذ اليوم بشأن إطار مخصص من التدابير التقييدية ضد مؤيدي أعمال العنف التي تقوم بها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، يظهر الاتحاد الأوروبي أننا على استعداد لاتخاذ خطوات حاسمة للرد على الوحشية التي أظهرها الإرهابيون في 7 أكتوبر.

وأكد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في سلام عادل ودائم وآمن.