الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد فراج يتحدث عن شعوره بتمثيل فيلمه "فوى فوى فوى" مصر فى الأوسكار

محمد فراج
محمد فراج

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بتمثيل فيلمه "فوي فوي فوي" مصر في الأوسكار، مؤكدا أنه إنجاز كبير للسينما المصرية التي تتمتع بتاريخ عريق وقدرة على الابتكار والتميز.

وقال فراج، في حوار خاص مع مع الإعلامية إنجي يحيى، ببرنامج أون سيت، على قناة أون، إن الفيلم الذي يعود به إلى السينما بعد غياب هو عمل مختلف ومميز من حيث القصة والسيناريو، وإنه تعاون مع مخرج متمكن وهو الأستاذ عمر هلال وفريق عمل محترف، وإن شركتي الإنتاج لم تدخرا جهدا في دعم الفيلم وإخراجه بأفضل صورة.

وأشار فراج إلى أنه يهتم بجودة الأدوار التي يقدمها، ويسعى دائما إلى التنوع والتجديد في اختيار شخصياته، وأنه يبحث عن التحدي في كل عمل يشارك فيه.

محمد فراج فوي فوي فوي الأوسكار الإعلامية إنجي يحيى أون سيت عمر هلال القصة والسيناريو الانتاج الفيلم

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