آثار الدمار الذى خلفه الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم (فيديو)

قال مراسل فضائية "الغد" في مخيم طولكرم، إن المخيم أصبح منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد يومين متتاليين من الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي قام فيها بعمليات تدمير واسعة النطاق.

وأضاف أنه بعد الاقتحام للمخيم قبل يومين انسحبت قوات الاحتلال قبل منتصف الليل وخلفت وراءها دمارا واسعا وكبيرا في البنى التحتية والمنازل وأسفرت الاقتحامات عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف جوي من قبل طيران الاحتلال أو من خلال اشتباكات مسلحة.

وأشار إلى أن المئات من جنود الاحتلال اجتاحوا المنطقة وفرضوا طوقا عسكريا برفقة عشرات الآليات العسكرية والجرافات المنجزرة والمدولبة وأحدثت الدمار في مئات المنازل في المخيم، بعضها تم تدميره بشكل كامل عبر تفجيره وبعضها دمر بشكل جزئي عن طريق هدمه وتخريبه من قبل الجرافات العسكرية الإسرائيلية.