باحث فى الشأن الإسرائيلى: نتنياهو يعلم أن وقف الحرب الآن يعنى محاكمته

قال الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الموقف الأمريكي تجاه الحرب في غزة كما هو، مشيرًا إلى أن بايدن سيستمر في التردد طالما أنه يعتقد أن دعم إسرائيل اللا متناهي حاجة أمريكية لعدة اعتبارات.

وأضاف هلسة في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن بايدن يريد أن يظهر بأنه على يمين الجمهوريين في موقفه من دعم إسرائيل، ولا يريد أن تظهر أصوات مزايدة عليه مع كل الخسائر والانتقادات التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الخسائر الداخلية الأمريكية تتمثل في تراجع نسبة المؤيدين لبايدن وللحزب الديمقراطي، لكن بالرغم من ذلك تترك إدارة بايدن إسرائيل ونتنياهو تفعل ما تريد في عدوانها على قطاع غزة.

وتابع أن نتنياهو يعلم أن وقف هذه الحرب في هذه المرحلة يعني ذهابه إلى المسائلة والمحاسبة داخل مجتمع محبط تتزايد فيه الانتقادات.

وتابع: "ما زال أمام نتنياهو هامش للمناورة، حيث إن الداخل الإسرائيلي عامل مهم في الضغط على نتنياهو، وحتى الآن لم يتحرك لإجباره للتوقف عند نقطة معينة".