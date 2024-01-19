الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لا تنخدعوا بالحرارة".. "الأرصاد" تكشف طقس السبت وتعلن: انقلاب جوي في هذا التوقيت

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنَّه يسود البلاد غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقى الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأشارت الأرصاد الجوية إلى اعتدال حالتيّ البحر الأحمر والمتوسط، وتُسجّل ارتفاع موجهما إلى نحو (1: 1.5 متر).

ولفتت الهيئة إلى تغيرات جوية تشهدها البلاد بدءًا من الإثنين المُقبل، حيثُ تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض، ممِّا يزيد من البرودة الشديدة في النهار، تتحوّل إلى صقيع خلال فترات الليل المتأخرة، مُحذرة المواطنين من اتخاذ كافة التتدابير والسلامة الصحية.

انكسار الموجة واضطراب في الملاحة البحرية

ووفقًا لـ خرائط التنبؤات، تنكسر هذه الموجة اعتبار من يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، حيث متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل من (4:5 درجة مئوية)، لذلك يجب عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس.

كما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري، أمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4:5 درجة مئوية)، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج (3:4 متر).

 

نصائح الأرصاد للمواطنين

فيما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين خلال فترة تقلبات حالة الطقس، بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال.

وحذرت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة، خاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت، 20 يناير 2024 في محافظات مصر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي جاءت كالتالي:

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