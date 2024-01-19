انطلاق اختبارات التصفية لمسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم بالإسكندرية

أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ محروس شرف، عن مواعيد وأماكن إجراء اختبارات التصفية المؤهلة للمسابقة السنوية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم، وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وأيمن جاويش الوكيل الثقافي

وتنطلق اختبارات التصفية لمسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية 2023/2024 بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ويكون مقر الاختبارات بإدارة الكمبيوتر التعليمي بمنى رعاية الطلاب، وذلك بداية من 3 فبراير المقبل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية.

مواعيد وأماكن إجراء اختبارات التصفية

السيت 3فبراير 2024 تتم الاختبارات بمعاهد: أبو قير الابتدائي /الاعدادي- الإمام أبو العزم الابتدائي /الاعدادي ( بنين- فتيات)- الإمام الحسين الابتدائي/الاعدادي - فتيات الشعراوي ( العادي - النموذجي)- براعم طيبة الخاص، فضلا عن مكتب دار الإحسان بجناكليس.



أماكن الاختبارات يوم الأحد 4فبراير 2024

معاهد: الراشدين - الشهيد وليد جمال- بنين الصادق الامين - فتيات الصادق عرجون- فتيات العصافرة- القويري الابتدائي -بنين القويري ( اعدادي- ثانوي)- فتيات القويري (اعدادي - ثانوي)- المدينة المنورة - المسيري الابتدائي - المهاجرين - النور الابتدائي - أبو العباس وأبو شوشة- احمد عرابي الابتدائي - برج العرب الابتدائي( العادي- النموذجي)- بنين برج العرب الاعدادي( العادي- النموذجي)- بغداد - كوثر النجار- مسجد الفتح - الإسكندرية - بنين حسين احمد - فتيات حسن احمد- عمر الفاروق النموذجي(الابتدائي - الفتيات).

مكاتب: إبراهيم الخليل- ابو بكر الصديق (المندرة/ المعمورة )- الاتقان بالسيوف- الاحسان بأبيس- البيان النموذجية- الإسراء - الإمام حمزة بأبيس- الإمام حمزة بالبيطاش- الإمام مالك- الإيمان بالصفا- الايمان بالعصافرة.



أماكن الاختبارات الاثنين 5 فبراير 2024

معاهد: د. عبد الحليم محمود - بنين سموحة - فتيات سيدي بشر - طاهر القويري- محمد الفاتح ( ابتدائي - اعدادي).

مكاتب: البيان بالبرج- التبيان بفيصل- التبيان بمحرم بك- التربية الإسلامية -التقوى بعزبة كرملة- الرحمة بالنهضة.

أماكن الاختبارات الثلاثاء 6 فبراير 2024

معاهد: فتيات السيوف- الشهيد عبد المنعم رياض- سموحة الابتدائي - فتيات سموحة- فتيات الصادق الأمين- فتيات سامية التومي- فتيات مكة المكرمة ( الشهيد وليد سابقًا)- جمال زين الدين النموذجي( ابتدائي-اعدادي)- محرم النموذجي - محمد مصطفى جاد.

مكاتب: التوحد بمحطة مصر - الحكمة بالزوايدة- الذكر الحكيم بمحسن- الرحمن بالعامرية- الرحيق المختوم - الرضوان- السعادة بالمعمورة- السلام بعيد القادر- إقرأ.

أماكن الاختبارات الأربعاء 7 فبراير 2024

معاهد: ملحقة عبد الحليم محمود بالعصافرة.

مكاتب: السنهوري- الشاكرين - الصالحين- الصباح- الصدقة الجارية الصفا والمروة- الصفا بجاردنيا- الفائزون- الفرقان البحراوي- الفرقان بأبيس- الفرقان بالبرج- الفرقان بالبنجر- الفرقان بالحضرة- الفوز العظيم- القدس - المصطفى - النوران - الهداية- الهدى بسموحة- أهل القرآن بأسكوت.

أماكن الاختبارات الخميس 8 فبراير 2024

معاهد: محمد صالح بأبيس- كردي عبد الفتاح - محمد رجب الابتدائي - محمد رجب الاعدادي سريع- محمد رجب بأبيس- فتيات محمد رجب- محمود ابو العيون- الرواق.

مكاتب: عمر بن عبد العزيز - أهل القرآن بالعوايد- حصن القرآن- رياض الصالحين بالفلكي- عبد الله بن مسعود- عبد الحميد يوسف منصور- ظلال الخير- قرة العين- محمد سيد احمد- نور القرآن - صالح نصر- حراء والسلام.