رئيس المفوضية الإفريقية: ندين الحرب في غزة ونطالب بوقف فوري لعدوان إسرائيل

أدان موسى فقيه، رئيس المفوضية الأفريقية، الحرب في غزة، مطالبا بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

نطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي

وقال خلال تصريحات عرضتها القناة: "ندين الحرب في غزة ونطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي على القطاع".

قالت أسوشيتدبرس، إن التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب إسرائيل وخططها لمستقبل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.