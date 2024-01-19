الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الصينية: التوتر في البحر الأحمر امتداد للصراع بغزة والأولوية لوقف الحرب

غزة
غزة

قالت الخارجية الصينية، إن التوتر في البحر الأحمر امتداد للصراع في غزة لذلك يجب أن تكون الأولوية القصوى لوقف الحرب في القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الخارجية الصينية: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ظلم تاريخي

 وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي، قد أكد أن الدولة الصينية تعمل على دعم مصر وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، في كل المجالات.

وأشار وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، الأحد الماضي، إلى أننا نتفق مع مصر حول التنسيق بشأن القضايا الدولية، والتي أهمها غزة في المنطقة العربية. وأضاف، أننا نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو ظلم تاريخي.

الخارجية الصينية غزة قطاع غزة الحرب فلسطين

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