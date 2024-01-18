أستاذ اجتماع سياسى: الرئيس السيسى يبذل جهودًا جبارة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة للقضية الفلسطينية ضد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية لم تدخرا جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم نقبل أن يزايد أحد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، فالجميع جيشا وشعبا يصطف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا جبارة وضخمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: "مصر ما زالت مستمرة في ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وهناك جهود مضنية لوقف العدوان، لافتا إلى ان التراب المصري والفلسطيني خط أحمر".

وواصل الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي: "المزايدة على دور مصر تجاه غزة كفر بالحقيقة وإفك ولا يمكن بأي حال من الأحول تقبل ما يقوله، لأنه ظلم للدور المصري"، مشددا على أن مصر هي من ساعدت الشعب الفلسطيني طوال سنوات الحصار.