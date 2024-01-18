الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اجتماع سياسى: الرئيس السيسى يبذل جهودًا جبارة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة للقضية الفلسطينية ضد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية لم تدخرا جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  لم نقبل أن يزايد أحد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، فالجميع جيشا وشعبا يصطف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا جبارة وضخمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: "مصر ما زالت مستمرة في ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وهناك جهود مضنية لوقف العدوان، لافتا إلى ان التراب المصري والفلسطيني خط أحمر".

وواصل الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي: "المزايدة على دور مصر تجاه غزة كفر بالحقيقة وإفك ولا يمكن بأي حال من الأحول تقبل ما يقوله، لأنه ظلم للدور المصري"، مشددا على أن مصر هي من ساعدت الشعب الفلسطيني طوال سنوات الحصار.

مصر الرئيس السيسي غزة قطاع غزة معبر رفح

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام غانا بهدف فى نهاية الشوط الأول

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس