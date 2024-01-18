الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإعلامى محمد موسى: مصر لا تمل فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما ناريا على من أسماهم بقوى الشر المتربصة والمتصيدة في الماء العكر لنشر الشائعات المغرضة ضد الدولة المصرية، والتي كانت آخرها بأن مصر أغلقت معبر رفع في وجه المساعدات الفلسطينية.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "الكام واحد اللي طلعوا يهتفوا بالإفك والكذب دول ونفسي أسأل الجدع العواطلي اللي كان داعيهم اللي لسه خارج من السجن، مشبعتوش تجارة، كفاية تجارة بهموم الناس، هو كل واحد عايز يقب يطلع يضلل ويهتف، الخلاصة الحق بين والباطل بين وأوعي أنت واللي زيك تفتكر أن حد هيصدقكم تاني 2011 عدي عليها أكتر من 12 سنة والشعب عرف نياتكم القذرة وعملتكم الدنيئة ومش هنرجع تاني لورا ولا هنسمح لأي عاطل ولا عميل يرجعنا تاني". 

تابع: "اللي حرقوا البلد وخربوها في 2011 أفضل لهم أنهم يتواروا ويتهببوا ويبعدوا تمامًا عن الظهور إحنا لسه بندفع فاتورة 2011 للنهاردة كفاية بقي ولا أنتم حنيتوا لكفاية.. انسوا مش هترجع أيام الفوضي تاني".

مصر البلد الأكثر وقوفًا مع شعبنا العربي الفلسطيني

وبشأن إغلاق مصر معبر رفح في وجه المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين، واصل: "قطعًا ده كلام عار تمامًا عن الصحة لأن مصر مش بصدد المزايدة على دورها العروبي ومنذ بداية الأزمة ومصر لا تكل ولا تمل في الدفاع عن الحق الفلسطيني في أرضه المحتلة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني المنكوب بسبب احتلال غاشم مجرم كل همه القتل والذبح واغتيال البراءة والطفولة والهدم".

واستطرد: "لكن ييجي واحد ولا مجموعة مغيبين يزايدوا على دور مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني فهنا لازم يكون في وقفة لأن عصر الفوضى والتضليل انتهى بلا رجعة". 

وأكمل: "حاجة غريبة تبقي مصر البلد الأكثر وقوفًا مع شعبنا العربي الفلسطيني ويبقي 85% من المساعدات المقدمة والتي لم تنقطع يومًا إلا بسبب تعنت الاحتلال المجرم وتلاقي شوية أفاقين يطلعوا بتقولوا علينا ويقلبوا الحقائق، مصر هي التي حافظت طوال 75 سنة على القضية الفلسطينية ووضعتها قضيتها المركزية الأولى في الوقت اللي الكل رافع أيده ومسلم وبيطبع، في الوقت اللي العالم كله أصبح أصم وأعمي وأخرس لا يتكلم وإن تكلم أحد يتحدث بالإفك والعدوان".

الإعلامي محمد موسى فلسطين مصر حقوق الفلسطينيين معبر رفح

مواد متعلقة

أوبئة فى رفح وقصف عنيف بخان يونس.. الاحتلال يشدد حصاره على غزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

أمم إفريقيا.. منتخب مصر يتأخر أمام غانا بهدف فى نهاية الشوط الأول

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس