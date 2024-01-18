حبس المتهمة بسرقة حقائب السيدات في حدائق القبة

أمرت النيابة العامة بـحبس المتهمة بسرقة حقائب السيدات بمنطقة حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط “سيدة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية”، لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلها “هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا” وبحوزتها مبلغ مالى.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.