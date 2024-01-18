وكالة الأنباء اللبنانية: قصف مدفعي يستهدف منطقة الرندي وأطراف بلدتي الضهيرة والبستان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، عن وجود قصف مدفعي يستهدف منطقة الرندي وأطراف بلدتي الضهيرة والبستان جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الصهيونية اللبنانية

وقبل قليل، استهدف حزب الله اللبناني، موقعي المالكية وبركة ريشا الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية، وحقق إصابات مباشرة نتجية الاستهداف.

صافرات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي

وكان استهدف حزب الله اللبنانى، أمس تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا، بمستوطنة "إفن مناحم"، فيما دوت صافرات الإنذار فى الشمال الإسرائيلى، بينما ألقى الاحتلال منشورات طالب فيها سكان جنوب لبنان بمنع “الحزب” من إطلاق صواريخ على إسرائيل.