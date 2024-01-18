الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مسارات خاصة لذوى الهمم.. وزيرة الثقافة تتفقد تجهيزات معرض القاهرة الدولى للكتاب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، تجهيزات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات، استعدادًا لافتتاح الدورة 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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وخلال الجولة، وجهت وزيرة الثقافة، بضرورة تسريع وتيرة العمل، للانتهاء من تجهيز القاعات، وإتاحتها للناشرين، قبل الافتتاح بوقت كافٍ، مع مراعاة أن تحمل اللمسات النهائية  ملامح من الهوية المصرية، كما وجهت بتسهيل المسارات الخاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة بكافة القاعات، كما تفقدت تجهيزات قاعة الطفل، وأشادت بحسن تنظيمها هذا العام.

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وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات من أجل تنظيم دورة ناجحة من المعرض، تليق بتاريخه، وبقوة مصر الناعمة.


وتنطلق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، خلال الفترة من 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

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نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض القاهرة الد ولي للكتاب الافتتاح مركز مصر للمعارض الدكتورة نيفين الكيلاني

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