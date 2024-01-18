الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي برج العرب عن قوافل "حياة كريمة": "وفرت علينا معاناة السفر"

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” جهودها في قرى مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ما بين تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية لتسهيل حياة المواطنين وضمان توافر جميع الخدمات.

القوافل الطبية من اهم الخدمات الصحية التي تقدمها المبادرة الرئاسية للمواطنين الأكثر احتياجًا من أهالي قرى مركز ومدينة برج العرب بالاسكندرية لتخفف عن كاهلهم عناء السفر لمسافات للحصول على الخدمات المتكاملة بالمجان.

 

مستفيدو “حياة كريمة”: 

قالت صباح ماضي، إحدى المستفيدات من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إن أعمال التطوير شملت المؤسسات الطبية مع إطلاق القوافل المجانية في جميع التخصصات، لتنجح في توفير الوقت والجهد من عناء السفر للحصول على تلك الخدمات.

أحمد سعد مستفيد آخر من خدمات “حياة كريمة”، قال إن الخدمات الصحية في برج العرب تغيرت عن الماضي فلم يكن لدينا سوى مستوصف صحي متهالك الخدمات بلا تواجد اي من الاطباء ولكن كون ان يتم انشاء مستشفى ووحدات صحية متكاملة وايضا وحده اسعاف، هذا تطوير غير مسبوق.

أما رضا خاطر، فأكد أن المبادرة ساهمت في الارتقاء بالحالة الصحية للمرضى داخل القرية، وذلك من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات العامة، علاوة على تنظيم القوافل الطبية التى تجوب القرى، وتقدم خدمات علاجية متكاملة.

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"الصحة" تطلق قافلة طبية مجانية بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

 

حياة كريمه تطوير صحي شامل برج العرب مستفيدي المبادرة الرئاسية القوافل الطبية

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