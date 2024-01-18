الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثلًا عن الرئيس السيسى.. شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة فى أعمال قمة حركة عدم الانحياز

سامح شكري
سامح شكري

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، والتي ستعقد يومي ١٩ و٢٠ يناير الجاري.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز تنعقد هذا العام في كمبالا، على ضوء  رئاسة أوغندا للحركة خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧ عقب انتهاء فترة رئاسة أذربيجان. وأوضح السفير أبوزيد أن قمة عدم الانحياز هذا العام تنعقد تحت عنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من ١٢٠ دولة في فعالياتها.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تولى اهتمامًا تاريخيًا خاصًا بحركة عدم الانحياز لكونها إحدى الدول المؤسسة للحركة والداعمة لمبادئها، وأن الحركة بدأت تتزايد أهميتها على ضوء تعاظم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التى باتت تواجه الدول النامية في الوقت الراهن، وزيادة حدة الصراعات وحالة الاستقطاب علي المسرح الدولى، والتي تستوجب تعزيز دور الحركة وإحياء مبادئ باندونج.   

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته موضحًا أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن السيد الرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

الرئيس السيسي سامح شكري حركة عدم الانحياز

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