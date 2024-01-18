"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

طلبت جهات التحقيق بأكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة، سرقة 3 سلاسل ذهبية من شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، تفيد بتعرضها لسرقة 3 سلاسل ذهبية تقترب قيمتها من المليون جنيه أثناء تواجدها داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

عقب بلاغ مايا لأجهزة الأمن باكتشافها اختفاء السلاسل الألماس والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن المليون جنيه، انتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين.

واتهمت (مايا)، في بلاغها، خبيرة تجميل وعاملة بسرقة 3 سلاسل، قائلة إنها أثناء تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدًا لإجراء جلسة تجميل، واكتشفت بعودتها إلى بيتها أنها لم تأخذ السلاسل ولما عادت إلى المكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة.

وبالفحص ومراجعة الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة نظافة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم وتم بإرشادها إرجاع المسروقات.