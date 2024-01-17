استكشف عصرًا جديدًا من الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سلسلة سامسونج Galaxy S24

◄هواتف Galaxy AI صُمّمت لإحداث ثورة في سلسلة S.. وتعزيز التجربة اليومية بما يشمل الاتصال السلس والتعبير الإبداعي والمزيد من الإمكانات



كشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات اليوم عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مما يسهم في تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، وتعزيز الإبداع بفضل محرّك ProVisual من Galaxy. وأكّد تي إم روه، رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، أنّ سلسلة Galaxy S24 تمثل تحوّلًا جذريًا في تفاعل المستخدمين مع الهواتف المحمولة. وقال: "تمّ تقديم Galaxy AI كجزء من التزام سامسونج بالابتكار، ويعكس رؤيتنا حول كيفية استخدام الأفراد لهواتفهم. ونهدف من خلال ذلك إلى تعزيز تجارب المستخدمين اليومية وتمكينهم من اكتشاف إمكانيات جديدة في حياتهم".

تجارب يومية استثنائيّة

يسهُم Galaxy AI في تحسين تجارب المستخدمين، وتكامل هذه التقنيات في هاتف Galaxy S24 لتسهيل التواصل عبر اللغات المختلفة، حيث يتيح Live Translate وهي الترجمة الصوتية والنصية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي، مما يُمكن المستخدمين من التحدث والفهم بلغات مختلفة أثناء المكالمات دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام.

وتأتي ميزة المترجم Interpreter لتوفير ترجمة فورية للمكالمات، حيث يُمكن للأفراد الذين يتحدثون مع لغات مختلفة فهم الطرف الآخر بسهولة عبر عرض نصّ مكتوب للكلمات المنطوقة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

وبالنسبة للرسائل والتطبيقات الأخرى، يقوم مساعد الدردشة Chat Assist بتحسين نغمات المحادثة لتتناسب بناءً على نمط الاتصال المقصود، سواء كانت رسالة أو عبارة جذابة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. يتيح الذكاء الاصطناعي المدمج في لوحة المفاتيح ترجمة الرسائل النصيّة والبريد الإلكتروني في الوقت الفعلي بـ 13 لغة. أمّا أثناء القيادة فيعد Android Autoحلًا مثاليًا حيث يقوم بتلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود والإجراءات ذات الصلة تلقائيًا، مثل إرسال الوقت المتوقع للوصول، مما يجعل التواصل أكثر أمانًا على الطريق.

كما يُساهم Note Assist في تعزيز تجربة استخدام تطبيق Samsung Notes، حيث تتميّز بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول السريع والمنظم للمعلومات، وبالنسبة للتسجيلات الصوت، فإنTranscript Assist يستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لتلخيص ونسخ التسجيلات، حتى في حالة وجود مكبرات صوت متعددة.

ويقدم Galaxy S24 ميزة رائدة لأول مرّة، وهي Circle to Search مع جوجل، حيث تتيح سبل جديدة للاستكشاف من خلال إيماءة بسيطة. عند الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية، يمكن للمستخدمين تحديد أي عنصر على الشاشة والنقر عليه للوصول إلى نتائج بحث غنية بالمعلومات وعالية الجودة دون الخروج من التطبيق الحالي.



أطلق العنان للإبداع لاكتشاف العالم بطرق جديدة



يعد محرك ProVisual في هاتف Galaxy S24 عبارة عن مجموعة متكاملة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تعزيز تجربة التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي لأقصى حد، بدءًا من إعداد اللقطة وحتى مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل نظام Quad Tele في هاتف Galaxy S24 Ultra، مع عدسة التقريب البصري الجديدة 5X، ومستشعر 50 ميجا بكسل على رفع الجودة البصرية عند مستويات التقريب من 2X و3X و5X إلى 10X بفضل مستشعر البكسل التكيفي Adaptive Pixel Sensor. وتعرض الصور الملتقطة أيضًا نتائج واضحة ونقية حتى عند مستوى تكبير مذهل يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

وبفضل إمكانات التصوير الليلي المطورة Nightography، تصبح الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بخاصية Space Zoom مع Galaxy S24 في قمة الوضوح والروعة، حتى عند تكبيرها. التقط المزيد من الضوء حتى في بيئة الإضاءة المنخفضة باستخدام حجم البكسل الأكبر في هاتفGalaxy S24 Ultra، والذي يبلغ الآن 1.4 ميكرو متر، وهو أكبر بنسبة 60% مقارنة بالموديل السابق. ويتم تقليل الضبابية في هاتف Galaxy S24 Ultra من خلال زوايا أوسع لمثبت الصورة البصري (OIS) وميّزة مقاومة الاهتزاز المحسنة. وعند تسجيل مقاطع الفيديو، يتم تجهيز كل من الكاميرات الأمامية والخلفية بمعالج إشارة الصور ISP المخصص لتقليل الضوضاء، ويقوم Galaxy S24 بتحليل معلومات Gyro للتمييز بين حركة المصور وحركة الهدف، الأمر الذي يتيح تجنب الضوضاء بشكل أكثر فعالية وتوفير مقاطع فيديو أكثر وضوحًا في الظلام، حتى من مسافة بعيدة.

وبعد التقاط صور رائعة، تتيح أدوات تحرير Galaxy AI المبتكرة إمكانية إجراء تعديلات بسيطة مثل مسح الصور وإعادة تركيبها وتحسين جودتها. ولإجراء تحسينات أسهل وأكثر كفاءة، يستخدم تطبيق Edit Suggestion تقنية Galaxy AI لاقتراح التعديلات المناسبة لكل صورة. ولمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم الإبداعي والحرية، يقوم التحرير التخليقي Generative Edit بملء أجزاء من خلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التخليقي، وكذلك تسوية الصور الملتوية، وإعادة ضبط موضع العناصر وإنشاء خلفية ممزوجة بشكل مثالي في مكانها الأصلي. وعندما يستخدم Galaxy S24 الذكاء الاصطناعي التخليقي لتحسين الصورة، ستظهر علامة مائية على الصورة وفي بياناتها الوصفية. ويمكن لميزة الحركة البطيئة الفورية الجديدة Instant Slow-mo إبطاء مقاطع الفيديو سريعة الحركة عن طريق إنشاء إطارات إضافية تعتمد على الحركة، مما يوفر عرضًا أكثر تفصيلًا للحظات المليئة بالإثارة.

ولضمان جودة استثنائية للصورة في كل مرحلة، توفر تقنية Super HDR معاينات واقعية حتى قبل النقر على زر الشاتر. وفي الوقت الحالي، تستفيد التطبيقات الاجتماعية للطرف الثالث من نظام كاميرا Galaxy المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمزودة بتطبيقات الهاتف المحمول مثل إنستجرام، باستخدام تقنية HDR لتحسين جودة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. وعند البحث عن الصور في المعرض Gallery أو على تطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة، يتم عرض الصور بتقنية Super HDR، مما يبرز نطاقًا أكثر واقعية من السطوع واللون والتباين من خلال تحليل القسم المميّز من الصور.

تجربة Galaxy الأكثر ذكاءً على الإطلاق

في الوقت الذي يشهد فيه الذكاء الاصطناعي نموًا متزايدًا في الحياة اليوميّة؛ هناك حاجة لتعزيز قوّة الأداء ومواكبة المتغيرات المستمرّة. وهنا تبرز سلسلة هواتف Galaxy S24 التي توفر تجربة مذهلة في شتى المهام، سواءً كانت الألعاب أو تسجيل وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة، أو التنقل بين عدّة تطبيقات في نفس الوقت، أو غيرها من المهام، بفضل التحسينات في الشرائح والشاشة وغيرها. وقد تم تزويد هواتف Galaxy S24 Ultra بمنصة Snapdragon 8 Gen3 الخاصة بهاتف Galaxy، وتم ترقية مجموعة الشرائح خصيصًا لمستخدمي Galaxy، حيث توفر تحسينات ملحوظة في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة مثالية، كما تعمل معدلات التحديث التكيفية 1-120 هرتز أيضًا على تحسين كفاءة الأداء لموديلات Galaxy S24 الثلاث.

وباتت ألعاب Galaxy أكثر قوة بفضل تحسينات الأجهزة والبرامج، وتتميز جميع طرازات سلسلة Galaxy S24 بنظام تحكم حراري مثالي مع تحمل بخار أكثر بمقدار 1.9 مرة من سابقتها، مما يحسن درجة حرارة سطح الجهاز مع زيادة قوة الأداء المستمر للحد الأقصى. وتتيح ميّزة تتبع الأشعة الحصول على صور واقعية مع تأثيرات ظل وانعكاس فائق. ومن خلال التعاون مع شركاء الألعاب، يستمتع مستخدمو هاتف Galaxy S24 بالمزيد من ألعاب الهاتف المحمول العالمية.

ويتميز هاتف Galaxy S24 بأكثر شاشة سطوعًا على الإطلاق في سلسلة Galaxyوالتي تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع، ويساهم هذا المستوى العالي من السطوع في الحصول على صور أكثر حيوية وجاذبية، ويوفّر رؤية محسنة للبيئة المحيطة بفضل تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster.

وتم تحسين إطار Corning Gorilla Armorفي هاتف Galaxy S24 Ultra وتحويله على المستوى الجزيئي، مما أدى إلى تعزيز المتانة بنسبة 50% وجعل الهاتف أكثر مقاومة للخدش بأربع مرات، كما يوفر وهجًا منخفضًا بشكل كبير بنسبة تصل إلى 75% في مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومريحة.

إنّ التصميم المحسن لجسم الهاتف مع حواف أنحف والأكثر تنساقًا، يمنح المستخدم تجربة مشاهدة رائعة، مع إتاحة أحجام شاشات أكبر على شاشتي Galaxy S24+ مقاس 6.7 بوصة، وGalaxy S24 مقاس 6.2 بوصة، وكلاهما ضمن نفس مواصفات الحجم. ويتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.8 بوصة، وهي مُحسّنة للعرض وتعزيز الإنتاجية. بالإضافة لذلك، يدعم هاتف Galaxy S24+ نفس مستوى دقة QHD+ المتوفّرة على هاتف Galaxy S24 Ultra.



أمان وخصوصية عالية تمكّن خيارات وثقة المستخدم



تُتيح سلسلة Galaxy S24 حماية المعلومات المهمة والعثور على الثغرات الأمنية من خلال أجهزة آمنة وشاملة، واكتشاف التهديدات السيبرانية بشكل لحظي بفضل Samsung Knox منصّة الأمان متعدّدة الطبقات من آليات الدفاع والأمان.

وتُواصل سامسونج التزامها طويل الأجل بتزويد المستخدمين بالاختيارات والتحكم في أجهزتهم في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتمتع مستخدمو Galaxy S24 من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة التي يمكنها تعطيل معالجة البيانات عبر الإنترنت لميزات الذكاء الاصطناعي.

كما تم تطوير رؤية Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خال من كلمات المرور، وذلك باستخدام ميّزة مفاتيح المرور Passkeys، حيث تتيح مفاتيح المرور الوصول السهل والآمن إلى المواقع الالكترونية والتطبيقات المسجلة للمستخدمين عبر جميع أجهزتهم الموثوقة من خلال بيانات الاعتماد الرقمية، مما يساعد على الحماية من هجمات التصيد الاحتيالي. وتوفر حماية البيانات المحسنة تشفيرًا شاملًا عندما عند إجراء نسخ احتياطي للبيانات أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud، مما يسمح لمستخدمي Galaxy S24 بالاتصال بالأجهزة الأخرى مع الحفاظ على المزامنة والأمان. وهذا يضمن عدم تشفير البيانات أو فك تشفيرها إلا على أجهزة المستخدم، مما يعني أنه لا يمكن لأحد رؤيتها سوى المستخدم، حتى لو تم اختراق الخادم أو سرقة تفاصيل الحساب. وفي حالة فقدان الوصول إلى جهاز موثوق به، يمكن أن يساعد رمز الاسترداد على منع فقدان البيانات. ويتمتع Galaxy S24 أيضًا بالحماية من خلال قائمة سامسونج الموسعة من ميزات الأمان والخصوصية المبتكرة، بما في ذلك Knox Vault ولوحة معلومات الأمان والخصوصية والحظر التلقائي وشبكة Wi-Fi الآمنة والمشاركة الخاصة ووضع الصيانة وغيرها.



المرحلة التالية من رحلة سامسونج البيئية



تواصل هواتف Galaxy S24 توسيع نطاق المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy من خلال استخدام البلاستيك والزجاج والألمنيوم المعاد تدويره في المكونات الداخلية والخارجية. ولأول مرة، يتميز هاتف Galaxy S24 بمكونات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره والعناصر الأرضية النادرة. وفي هاتف Galaxy S24 Ultra، تم استخدام ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره في البطارية، وتم دمج العناصر الأرضية النادرة المعاد تدويرها بنسبة 100% في مكبرات الصوت.

ويتميّز هاتف Galaxy S24 Ultra بما لا يقل عن 40% من الفولاذ المعاد تدويره في مكبرات الصوت، ويتضمن ما لا يقل عن 10% من مادة البولي يوريثين الحراري المعاد تدويرها قبل الاستهلاك في المفاتيح الجانبية ومستوى الصوت. كما تأتي هواتف Galaxy S24 في صندوق تغليف مصنوع من مادة ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.

وتؤّكد السلسلة الجديدة التزام سامسونج بإطالة دورة حياة منتجاتها، حيث توفّر السلسلة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية لمساعدة المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة Galaxy الخاصة بهم بشكل موثوق ولفترة أطول. كما حصل هاتف Galaxy S24 على اعتماد UL ECOLOGO وتم قياس بصمته الكربونية والتحقق منها من قبل Carbon Trust.

وتجسد سلسلة هاتف Galaxy S24 التطورات المستمرة في خريطة الطريق البيئي لوحدة الأجهزة المحمولة في سامسونج، كما تعتزم الشركة تحقيق أهدافها المحددة بحلول نهاية عام 2025. وفي نهاية عام 2022، حققت سامسونج إنجازًا كبيرًا من خلال دمج المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات الهواتف المحمولة، بما في ذلك هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء، وفي الوقت الحالي، تقدم سامسونج هدفًا جديدًا؛ حيث تهدف بحلول عام 2030 إلى تضمين مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل في كل وحدة من كل هاتف محمول.

تكنولوجيا عالية وأناقة في كل التفاصيل



يقدم هاتف Galaxy S24 Ultra إطارًا مبتكرًا من التيتانيوم كأول هاتف Galaxy على الإطلاق يُتيح ذلك، مما يزيد من متانة الجهاز وطول عمره. ويعمل الهيكل الجانبي فائق النحافة لهاتف Galaxy S24 Ultra على تحسين تجربة التنقل. ويحقق التصميم الانسيابي أحادي الكتلة الموجود في هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 مظهرًا جماليًا رائعًا، ويربط الغطاء الخلفي للجهاز والإطار الجانبي بسلاسة. وتضيف الألوان المستوحاة من المعادن الأرضية في سلسلة Galaxy S24 لمسة من الرقي، وبالنسبة لهاتف Galaxy S24 Ultra، تشمل خيارات الألوان؛ تيتانيوم رمادي، وتيتانيوم أسود، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر. كما يقدم هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 خيارات ألوان مثل أونيكس أسود، ورمادي رخامي، وبنفسجي كوبالت، وأصفر عنبري، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر جميع الطرازات الثلاثة بألوان إضافيّة عبر الإنترنت فقط.

وللمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S24، أضغط هنا

وتعتبر شركة سامسونج رائدًا عالميًا ملهمًا يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من هنا