عماد الدين حسين يكشف معنى مصطلح "ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب" عند الولايات المتحدة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ "اتساع الحرب" تعبير غريب وجديد ينبغي أن يدخل عالم المصطلحات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصطلح ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب تعني في التعبير الأمريكي أن يترك الأمر لإسرائيل فقط كي تنهي على الفلسطينيين في غزة مقابل ألا يتدخل أحد.

التوسع في الحرب

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الترجمة العملية لهذا الأمر عندما جاءت حاملتا الطائرات الأمريكيتين "فورد" و"أيزنهاور" في الأسبوع الأول للحرب ثم سفن نووية ثم فتح الباب على مصراعيه أمام الأسلحة والأموال الأمريكية لإسرائيل ثم الانتشار الأمريكي في البحر الأحمر والتصدي نيابة عن إسرائيل للهجمات القادمة من اليمن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "كان من الواضح أن الولايات المتحدة تقول نحن نريد ألا يتسع القتال بمعنى أن تظل إسرائيل منفردة بالفلسطينيين ونحميها حتى تنهي المهمة".

وأشار إلى، أن إيران وحزب الله يخوضان صراعا منضبطا ومهندسا وربما متفقا عليه بصورة أو بأخرى مع الأمريكان، حيث لا تريد إيران الدخول في صراع مفتوح، ولكن لديها أذرع وأنصار، حيث تحرك حزب الله جنوب لبنان بصورة منضبطة، كما تم شن هجمات قليلة من الجولان، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين، وهجمات الحشد الشعبي في العراق على بعض القواعد الأمريكية في أربيل وعين الأسد ودير الزور على الحدود السورية العراقية.

الحرب الفلسطينية الصهيونية

واستطرد: "كل هذه الهجمات منضبطة، لكن الذي عقد كل هذه الأمور أن إسرائيل كانت تعتقد أنها ستحقق أهدافها التي رفعتها في بداية الحرب وهي تفكيك حماس والقضاء عليها والقضاء على قادتها وتحرير الأسرى وإعادة سكان غلاف غزة إلى مساكنهم".