الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كريم الخولى: القاهرة تواصل دورها التاريخى والممتد فى تبنى القضية الفلسطينية

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لغزة

قال الإعلامي كريم الخولي، إنّ القاهرة واصلت دورها التاريخي والممتد في تبني القضية الفلسطينية، تزامنًا مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر كانت سابقة بخطوة دائمًا، حيث جهزت شحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في مئات الشاحنات أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، وخصصت مطار العريش لاستقبال الطائرات المحملة بالمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة من جميع أنحاء العالم.

المساعدات المصرية لغزة 

وأضاف "الخولي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة"، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، عبر قناة "إكسترا نيوز": "على مدار 100 يوما كان الدور المصري حاضرا بالجهود الحثيثة على الأصعدة كافة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي، فضلًا عن المستوى الإنساني وتقديم المساعدات العاجلة".

وتابع: "منذ اللحظة الأولى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد، حيث تلقى اتصالات هاتفية مكثفة من رؤساء العالم لحل الأزمة، كما أجرى رئيس الجمهورية عدة لقاءات مع قادة وزعماء العالم وحذر خلالها من خطورة تردي الموقف وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

رفض السيسي فكرة التهجير القسري 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد حماية المدنيين ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية والأردنية والتحذير من أن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

كريم الخولي اكسترا نيوز الإعلامي أحمد الطاهري كلام فى السياسة المساعدات المصرية لغزة

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