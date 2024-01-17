الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجيزة تواصل أعمال التجميل والتشجير للمناطق المحيطة بـ"محطة بشتيل"

محيط محطة قطارات
محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل

تواصل محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تجميل ورفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء بالمناطق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، تزامنا مع اقتراب موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد بمنقطة بشتيل، المقامة على مساحة 239 ألف م2 تقريبًا، وهو يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

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وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت الشوارع والأحياء حول محطة قطارات الصعيد ببشتيل مجموعة من أعمال التطوير، ورصف الطرق وتوحيد واجهات العقارات المقابلة لمحطة القطار بالإضافة إلى تشجير المنطقة بالكامل، تمهيدا لافتتاحها.

كما تم ربط أنفاق السيارات المؤدية لجراج المحطة بالشوارع المحيطة، لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المحطة، ومنع تكدس الازدحام المرورى.

بالإضافة إلى رفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة وأعمال طلاء للعقارات والمنشآت الخدمية، وإقامة عدد من ساحات الانتظار ومواقف السرفيس أسفل المحاور المرورية الجديدة ومنها محور الفريق كمال عامر لخدمة الأهالى ومواجهة التكدسات المرورية والعشوائية.

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محطة قطارات الصعيد ببشتيل

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحًا.

قطارات الصعيد ببشتيل

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة، بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات التي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات - مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.

يتوسط محطة قطارات الصعيد ببشتيل هرم زجاجي وبداخله 4 مسلات فرعونية تستخدم 2 منها كمصاعد تربط الجراج والأرصفة بصالة التذاكر، حيث إنه سيطر الطابع الفرعوني على محطة قطارات الصعيد ببشتيل المقامة على 239 ألفا تتكون من 3 أدوار مقسمة مول تجارى ودور بدروم يستخدم جزء منه جراجا وجزء آخر خدمات للسيارات، كما أنها تحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM لقطع التذاكر إلكترونيا- وكاميرات مراقبة، كما بها خدمة Wi-Fi ، وتم دعم المحطة بنظام حديث للإطفاء والإنذار.

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