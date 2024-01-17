لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقى لتسوية الصراع بالسودان

أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تشكيل لجنة رفيعة المستوى للعمل على تسوية الصراع بـالسودان، حسبما أفادت صحيفة أفريقيان يونيون.

ووفقاً للصحيفة، فإن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد يعين لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

حيث أعلن فكي محمد عن تعيين ثلاث شخصيات إفريقية بارزة كأعضاء في لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى المعنية بالسودان وهما، محمد بن شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات السلاح "الرئيس"، وسبيسيوسا وانديرا كازيبوي (د.): نائب رئيس جمهورية أوغندا الأسبق- عضو فرانسيسكو ماديرا (السفير): الممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية إلى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال/ATMIS - عضو.

التواصل مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

ويتماشى التعيين، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، مع ما توصل إليه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من خلال البيان PSC/MIN/COMM. 1185 (2023) وتعزيزًا لتفويض الاتحاد الإفريقي وتصميمه على ترسيخ السلام والاستقرار في القارة.

ويعمل أعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين: جميع القوات المدنية والأطراف العسكرية المتحاربة والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لضمان عملية شاملة نحو الاستعادة السريعة لحكومة السودان. السلام والنظام الدستوري والاستقرار في السودان.

بينما يشكر الرئيس الشخصيات البارزة على قبولها خدمة الاتحاد الإفريقي من خلال هذه المهمة المهمة، يدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين والمجتمع الدولي إلى تقديم التعاون والدعم اللازمين لأعضاء الفريق من أجل التنفيذ الناجح لولايتهم.

وبعد 9 أشهر من اندلاع الحرب بين الجيش الالسوداني وقوات الدعم السريع، خسر الدعم السريع العديد، وفي تعزيز آخر لمكانته الدبلوماسية، وجهت إيغاد دعوة إلى دقلو لحضور قمة في أوغندا يوم الخميس، وهو ما قبله.

لكن هذه الخطوة دفعت وزارة الخارجية الموالية لقائد الجيش والرئيس الفعلي للسودان عبدالفتاح البرهان، إلى الإعلان عن تعليق علاقتها مع الكتلة.