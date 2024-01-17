الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل فاروق الباز يكشف عن تفاصيل تسجيل دواء جديد لدعم المناعة من الطحالب البحرية

الدكتور فاروق كامل
الدكتور فاروق كامل الباز

قال الدكتور فاروق كامل الباز، أستاذ الكيماء الحيوية ورئيس الفريق البحثي لمجموعة تكنولوجيا الطحالب بالمركز القومي للبحوث، إن الطحالب كائن حي من المملكة النباتية، وميزة الطحالب في مصر أنها تحتاج لضوء ودرجة حرارة مناسبة، معبرًا:" الظروف المناخية المصرية طوال العام مناسبة لنمو الطحالب لتوافر ظهور الشمس".

دواء مصري من الطحالب 

وأكد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أن الطحالب سريعة النمو والانتشار بصورة كبيرة، حيث أن عملية التكاثر في الطحالب تتم خلال ساعتين فقط.

وأضاف في حديثه، أنه يتم أخذ عينات من المياه النيل وعزلها في المعامل من أجل الحصول على الخلايا الحية في الطحالب، ثم استخدامه في تصنيع الأدوية بعد أن يكون وصلت هذه الطحالب لعملية النقاء الكامل.

شروط أخذ عقار الطحالب الجديد

وأشار إلى أنه تم تسجيل دواء جديد لدعم المناعة من الطحالب البحرية، معبرًا:" استخدام هذا العقار متمثل في تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي هذا الدواء سيجعل الموطن قادر على مواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "هذا الدواء ممنوع للأطفال وعلى النساء الحوامل مراجعة الطبيب المعالج أولًا قبل البدء في أخذ هذا العقار".

القومي للبحوث فاروق كامل الباز عقار طبي من الطحالب السفيرة عزيزة دي ام سي

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