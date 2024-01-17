وزير الكهرباء يلتقي نائب رئيس بنك التنمية لتحالف "بريكس"

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "فلاديمير كازبيكوف"، نائب رئيس بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتحالف «بريكس»، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والبنك.

وأكد شاكر، في بيانٍ له اليوم، أن الحكومة المصرية قد اتخذَت عددًا من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع البنك فى هذا الصدد.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

وأكد ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

واتخذ القطاع عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرًا إلى أنه تم الوصول حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لاسعار تنافسية فى هذا المجال (سعر 2 سنت دولار / ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

مشروعات الربط الكهربائي

كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا، وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشاد فلاديمير كازبيكوف، بحجم الإنجاز الذي حدث في القطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربًا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، مؤكدًا اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وأبدى دكتور شاكر، ترحيبه بالتعاون مع البنك في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما، بالإضافة الى الضخ والتخزين والربط الكهربائى.

وأكد شاكر، أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مختلف المجالات.

وتأتي مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.

وانضمت مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015، بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.